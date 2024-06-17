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ネクタイ　エルメス　フェラガモ
商品番号 E20316273804
商品名

ネクタイ　エルメス　フェラガモ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回〜数回使用しましたが、特段の汚れ等は見当たりません(万一、気づいてない汚れ等がありましたらご容赦ください)いずれも絹100%左の3本はエルメス、フランス製右端の1本がサラバントーレフェラガモでイタリア製です。1本希望の場合は2000円、2本は3500円、3本は4500円とさせていただきます。
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