ヒステリックグラマー ビッグ ロゴ マフラー hysteric glamour

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HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマービッグヒスサークルロゴマフラーBEGG/HYSCIRCLELOGOマフラー定価24,200円20232月1日ZOZOオンライン(ヒステリックグラマーショップ)購入。2/3到着。写真撮影のみ未使用、未試着です。＊ペーパーレスの為、納品書はありません。＊簡易梱包で発送します。＊写真撮影のみでそのままビニール袋に保管しています。ZOZOから送られてきた現物をそのまま発送しますので、製造上の傷や汚れ、加工ほつれ、油シミ等がありましても返金や返品はお断り致します(すり替え防止も含めてお願い致します)。＊購入後キャンセルは困りますので、即お支払い完了でお願いします。お取り置きはお断り致します。定価24,200円素材ウール90%、カシミヤ10%原産国スコットランド製幅34cm全長185cm「155周年を迎えたスコットランドの毛織工場による、ストール中心のブランド＜ベグ＆コー＞に別注したラムウール×カシミヤ素材のリバーシブルマフラー。」※画像の商品はサンプルです。実際の商品と仕様、加工、サイズ、素材が若干異なる場合がございます。HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー【品番：02213QC01】柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー素材...ウール