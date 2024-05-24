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ヒステリックグラマー ビッグ ロゴ マフラー hysteric glamour
商品番号 W54960020731
商品名

ヒステリックグラマー ビッグ ロゴ マフラー hysteric glamour
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,047 円
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商品詳細

HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマービッグヒスサークルロゴマフラーBEGG/HYSCIRCLELOGOマフラー定価24,200円20232月1日ZOZOオンライン(ヒステリックグラマーショップ)購入。2/3到着。写真撮影のみ未使用、未試着です。＊ペーパーレスの為、納品書はありません。＊簡易梱包で発送します。＊写真撮影のみでそのままビニール袋に保管しています。ZOZOから送られてきた現物をそのまま発送しますので、製造上の傷や汚れ、加工ほつれ、油シミ等がありましても返金や返品はお断り致します(すり替え防止も含めてお願い致します)。＊購入後キャンセルは困りますので、即お支払い完了でお願いします。お取り置きはお断り致します。定価24,200円素材ウール90%、カシミヤ10%原産国スコットランド製幅34cm全長185cm「155周年を迎えたスコットランドの毛織工場による、ストール中心のブランド＜ベグ＆コー＞に別注したラムウール×カシミヤ素材のリバーシブルマフラー。」※画像の商品はサンプルです。実際の商品と仕様、加工、サイズ、素材が若干異なる場合がございます。HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー【品番：02213QC01】柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー素材...ウール
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate250648.html
http://narcologia.ru/goods/passionate421013.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln180602.html
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