入手困難】ギルダン スラムダンク NBA ユニフォーム Lサイズ tシャツ ...

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ご覧頂きありがとうございます！サイズ.L.XL.XXLの3種類あります!スラムダンクのキャラクター達がNBAチームのユニフォームを着て集合！桜木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城リョータ、三井寿、牧紳一、神宗一郎、清田信長、魚住純、仙道、藤真、福田の12人で、チームはシクサーズ、ヒート、サンズ、レイカーズ、ブルズ、セルティックス、ブレイザーズ等です☆めちゃくちゃかっこいいです☆生地はギルダンボディとなりしっかりしております！未使用ですがタグがないので【未使用に近い】としました!まとめ買い等がございましたら割引検討致しますのでコメント下さい！#kensshop古着↑トレーナースウェットパーカーシャツロンTジャケット他多数出品しております☆絞り込みでサイズ・状態別での閲覧に便利ですので是非ご覧下さい(＾∀＾)【カラー】ブラック/黒【サイズ】表記L身幅55cm着丈67cm肩幅48cm袖丈21cm※採寸に多少の誤差はご了承ください。【素材】綿100％【状態】未使用ですのでほぼ新品で状態良好です☆自己保管品としてご検討頂ければと思います。こちらで全てシミ穴検品済みで万全を心掛けております。商品番号 13【取扱ブランド】poloRalphLauren(ポロラルフローレン)やTOMMYHILFIGER(トミーヒルフィガー)THENORTHFACE(ノースフェイス)など幅広く出品していきます。また、スポーツブランドやストリート系のChampion(チャンピオン)、Reebok(リーボック)NIKE(ナイキ)、ジョーダン、adidas(アディダスオリジナル)FILA(フィラ)、ステューシー、エクストララージも取り扱ってます