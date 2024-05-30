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ミニウォレット　NEW　ターコイズフラワー
商品番号 I43479231947
商品名

ミニウォレット　NEW　ターコイズフラワー
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドのミニウォレットです。受注生産になります。お札を折り畳まないで収納可能カードポケット追加コインケースにボタンスタッズ、金具は真鍮製です。変更できます。レザーは茶芯レザーを使用しています。茶芯レザーとても人気です。ブラックレザーに変更できます。茶芯レザーは数に限りがありますので購入希望の方は在庫切れになる前に購入よろしくお願いします。必要な方は、丸カンは無料でお付けします。オーダーも可能です。いつでもご相談ください。ご希望のデザインをスタッズで作成します。サイズ横　約12.5cm縦　約10cm厚さ約3.5cmスタンダードカリフォルニアハリウッドトレーディングカンパニーテンダーロインHTCエイチティーシークロムハーツRRLラルフローレンフェローズジェラードウエアハウスリアルマッコイズトイズマッコイデラックスウエアバズリクソンズウエスUESシュガーケーン東洋エンタープライズダルチザン桃太郎ジーンズフルカウントバーンズフラットヘッドウエストライドBUCOブコフリーホイラーズショット　SchottリーバイスレッドウィングウエスコホワイツダナーシャツジーンズデニムデニムジャケットミリタリーアウターevisenshredwhimsyVANSSupremeX-LARGEHUFOBEYFTCDickiesCarharttTHENORTHFACETHRASHERConverseStussyadidas10DEEPABATHINGAPEBigBoyHomeBoyNEIGHBORHOOD®︎
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