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XLARGE x New Era x NBA LAKERS MIX LOGO
商品番号 S53570466408
商品名

XLARGE x New Era x NBA LAKERS MIX LOGO
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人の自宅保管ですので神経質な方は購入を控えていただきたいです。世界最高峰のバスケットボールリーグ「NBA」とそのオフィシャルヘッドウェアブランドである「NewEra(ニューエラ)」とXLARGEによるカプセルコレクション。XLARGEが誕生したLAを代表するNBAチーム「LosAngelesLakers(ロサンゼルス・レイカーズ)」をフィーチャーしたアイテム新品未使用でタグ付きです。即購入⭕️お値下げ交渉⭕️気になる点がございましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。#NEWERA#xlarge#NBA#LOSANGELESLAKERS#LAKERS
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