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PSA9 旧裏　バンギラス
商品番号 W96692486761
商品名

PSA9 旧裏　バンギラス
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自分でPSAに出しているワンオーナー品であり、間違いなく本物です。写真の通りPSA鑑定品、ケースに入った状態のものをOPP袋、エアパック梱包後に発送します。状態はPSA様基準ですがPSA9であれば美品相当と考えます。点数はPSA様の基準であることにはご了承下さい。値引き交渉や質問があれば気軽に書き込んでください
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