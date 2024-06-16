PSA9 旧裏　バンギラス

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商品詳細
自分でPSAに出しているワンオーナー品であり、間違いなく本物です。写真の通りPSA鑑定品、ケースに入った状態のものをOPP袋、エアパック梱包後に発送します。状態はPSA様基準ですがPSA9であれば美品相当と考えます。点数はPSA様の基準であることにはご了承下さい。値引き交渉や質問があれば気軽に書き込んでください
http://narcologia.ru/goods/injure699467.html
http://narcologia.ru/goods/preference196338.html
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