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海外プロサッカー選手　DAVID BECKHAM(ベッカム)　コレクション　XL
商品番号 Q71586113702
商品名

海外プロサッカー選手　DAVID BECKHAM(ベッカム)　コレクション　XL
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お値下げしましたぁ.+:。ヾ(◎´∀｀◎)ノ。:+.☆12,800円→9,999円→7,777円☆新品・未使用で、イングランドの時代のベッカムの限定リアルフィギュアです⚽やはりフィギュアでも、イケメンですねぇ～☆☆☆☆シリアルナンバー…L00261★新品・未使用ですが、経年劣化で、外装のみの箱やセロテープが、少し付いた跡や傷が、ございますので、必ず写真をご確認の上、ご購入してくださいませ！★COLLECTION　PROStarsXLTHREE　LIONSSPECIALEDITION★数量限定シリアルナンバー入りで、今では入手困難困難で、とてもレアな商品では？★ジャンル（スポーツ選手）...サッカー#デイビットベッカム#デビットベッカム#DAVIDBBEKHAM#プロサッカー選手#スター#サッカー#入手困難#数量限定#レア商品#レア#フィギュア#リアル#レア商品#レア物#レア#シリアルナンバー
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