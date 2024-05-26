HERMES H柄 ネクタイ ブルー

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商品詳細
HERMESH柄ネクタイブルー・状態【C】画像4.5印に部分に汚れあり大剣幅下部分スレあり画像6糸ほつれあり【S】新品未使用品デッドストック【A】美USEDの商品【B】古着特有の若干の使用感はあるが、目立つ汚れ、ダメージのない状態の良いUSED【C】使用感があり部分的に目立った汚れ、ダメージ有り【D】全体的に目立った使用感や汚れ、ダメージ有り・購入元古物市場オークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）商品は全てAACD加盟店からの購入、有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。・サイズ(cm)大剣幅:9全長:152・素材シルク
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