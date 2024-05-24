エンポリオアルマーニ　EA7 シルバーロゴバックル ベルト　〈新品未使用〉

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■こちら商品に一番初めにコメントをくれた方は当アカウント、最大割引きでご案内中！コメントに「一番乗り希望！」とコメント下さい！割引き額お伝えさせていただきます(^^)■エンポリオアルマーニ EA7シルバーロゴバックルベルト■サイズ約：ベルト全長120cm幅4cmバックル縦4.5cm×横6cm【商品状態】SランクS:新品未使用品A:ダメージや特筆する汚れ等なし(中古品)B:多少の汚れやダメージあり（使用には問題ないレベル）C:汚れ等ありD:難ありの訳あり商品当店の商品は、送料無料・即購入OKです！ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はしっかりと真贋を2重にかけた商品になり、確実な正規品となります。ご購入前にプロフィールをご参照下さい□シリアル□なし□ブランド内タグ有り□あり□ブランド刻印□なし□写真では分からないダメージ□なし □上記記載内容の補足□-シリアルなしの商品について-そのブランド商品自体に元々ない商品はシリアルなしとなり、シリアルがなければならないブランド商品に関しましては、シリアルが確認できない商品を出品することはございませんので、ご安心ください。ブランド内タグ、ブランド刻印も同様、正規品にもない商品だけのみなしとなります。-写真では分からないダメージについて-お伝えしやすいように目でみたままを心がけて、写真でお伝えするようにしておりますが、商品によっては難しい場合もございますので、その際は文章でお伝えさせて頂きます。#TIDACLOTHING