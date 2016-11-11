希少 ブルガリ BVLGARI スクエアバックル ゴールド ベルト レザー ...

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素材···本革カラー···ゴールド数あるお品物の中からご覧いただきありがとうございます■BVLGARIスクエアバックルベルトレザーゴールドB-ZEROONELOMEEI■セレクトショップ購入真贋 鑑定済み正規品■ベルトの長さバックル 5㎝ベルト（バックル含む）95.5㎝ベルト穴 8ベルト幅 3㎝■BVLGARIのシンボリックなスクエアバックルは存在感抜群！！ブラックレザーにゴールドバックルが輝く高級感あふれるベルトです。■使用に伴う多少のキズあり、目立つダメージといえるものはありません。☑️感じ方には個人差がございます、新品ではありませんのでご容赦下さい。※すり替え防止の観点から、返品はお受け致しておりません、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。