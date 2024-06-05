ナイルクロコダイル×栃木レザー社製ヌメ革(焦茶) ラウンドファスナー長財布

ナイルクロコダイル 長財布(ダークグリーン、グレイジング仕上げ)×栃木レザー社製ヌメ革(焦茶)━商品説明━■商品についてエキゾチックレザーの中でも希少価値の高いナイルクロコダイルの一枚革と栃木レザー社製のヌメ革を組み合わせ、総手縫いで製作したラウンドファスナー長財布。外装のナイルクロコダイルは日本の職人により、鞣しから染めまでを行った後にメノウで丁寧に磨き上げるグレイジング仕上げで艶を出し、より風合いを引き立てた存在感溢れる革に仕上がっております。また、１枚革を使用し、製作致しましたのでナイルクロコダイルの迫力や存在感を存分に感じられる逸品になっております。内装の素材で使用している栃木レザー社は創業から約８０年の日本を代表する老舗タンナーで伝統的な製法での植物タンニン鞣しを行っており、製作している革は日本で最高峰の品質を誇ります。また外装と内装共にYKKが製作する最上級グレードのファスナー「エクセラ」を使用し、細部までこだわりました。■素材・外装：ナイルクロコダイル（ワニ革）／ダークグリーン、グレイジング仕上げ・内装：栃木レザー社製ヌメ革（牛革）／ダークブラウン・ファスナー（外装）：YKKエクセラゴールドファスナー／ブラック・ファスナー（内装）：YKKエクセラゴールドファスナー／ブラック■仕様・収納：マチ付き小銭入れ １／マチ付き札入れ ２／フリーポケット ２／カードケース ８・形状：ラウンドファスナー長財布、小銭入れ（ファスナータイプ）・縫製：総手縫い仕上げ・コバ面：切り目本磨き仕上げ・ステッチ糸：外装／ダークグリーン、内装／ダークグリーン■サイズ・横１８．８cm、縦９．５cm、厚さ３．０ｃｍ※サイズには多少の誤差がある場合がございます。



ナイルクロコダイル×栃木レザー社製ヌメ革(焦茶) ラウンドファスナー長 ...



ナイルクロコダイル×栃木レザー社製ヌメ革(焦茶) ラウンドファスナー長 ...



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新品】ナイルクロコダイル(ダークグリーン、グレイジング仕上げ)×栃木 ...



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