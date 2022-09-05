フランコバッシ　ネクタイ　【新品未使用】　ストラップ柄　水色

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商品詳細
フランコバッシのネクタイです。水色ストライプ柄です。いただきものですが、使用せず長期保管しておりましたので新品未使用となります。
http://narcologia.ru/goods/subtropical75801.html
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