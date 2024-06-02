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jam home made 二つ折り
商品番号 O73553832503
商品名

jam home made 二つ折り
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30分位使用のほぼ新品です。小銭入れがない為未使用でした。16000円位で購入した記憶がありますが使わないので格安出品します。
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