Tiffany\u0026co ティファニークラウンチャーム

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商品詳細
オールドティファニーTiffany\u0026Co.ティファニークラウンチャームネックレス 素材 Ag925サイズ 全長 約47cm モチーフ 約1.5cmヴィンテージネックレス状態いいです材質···シルバーカラー···シルバーお値下げ交渉承ります
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