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アンドサンズ キャップ レッド AK-69 赤
商品番号 K78523350567
商品名

アンドサンズ キャップ レッド AK-69 赤
ブランド名 アンドサンズ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

はじめまして。商品をご覧いただきましてありがとうございます。こちらの商品は、アンドサンズキャップレッドAK-69赤です。AK-69さんがLIVEで着用していたので購入しました。サイズ調整部分の金具で若干黒くなってます。完売品のため手に入れるには難しいと思います。よろしくお願い致します。
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