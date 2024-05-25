アンドサンズ キャップ レッド AK-69 赤

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はじめまして。商品をご覧いただきましてありがとうございます。こちらの商品は、アンドサンズキャップレッドAK-69赤です。AK-69さんがLIVEで着用していたので購入しました。サイズ調整部分の金具で若干黒くなってます。完売品のため手に入れるには難しいと思います。よろしくお願い致します。