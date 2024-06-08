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コンバース　スター\u0026バース　デッドストック　27.5センチ
商品番号 H67821060059
商品名

コンバース　スター\u0026バース　デッドストック　27.5センチ
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースのスター\u0026バース、デッドストックです。箱も残っていますので非常に貴重な商品です。ソールは非常に綺麗ですが、30年以上前の商品のため、固くなっています。お好きな方、お探しの方如何でしょうか。10/20最終お値引き致します。サイズ:27.5センチスニーカー型···ローカット(Low)#コンバース#CONVERSE#スター\u0026バース#STARS\u0026BARS
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