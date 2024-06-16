最終価格　DYNEEMA®︎× FIDLOCKスナップ　カードコインケース

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DYNEEMA®︎×FIDLOCKカードコインケースカラー ブラックサイズミニポーチ 約H11㎝×W8㎝マテリアル◽︎DYNEEMA®︎◽︎メタル二重カン◽︎FIDLOCKスナップ◽︎アクアガード◽︎ジッパータブファブリックは耐久性、防水性に優れたDYNEEMAを使用し、磁気によるスムーズな開閉が可能なFIDLOCKスナップを採用しました。コンパクトでシンプルな設計により非常に使いやすくなっております。※キーケースとしても使用出来ます。 二重カンにフックを追加する事も出来ます。 フック×1100円#GORETEXアクセサリー #GORETEXケース#GORETEXバッグ#GORETEXコインケース#GORETEXカードケース#dcf#キューベンファイバー #ダイニーマ#キャンプ用品 #ウルトラライトギア#防水 #アウトドア#小物入れ #携帯ケース#携帯ポーチ#オーラリー#ヤエカ#1ldk#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#巾着#トートバッグ#スタイルミキサー#ヘルメットバッグ#ミリタリー#ヴィンテージバッグ#巾着バッグ#フレンチヴィンテージ#ミリタリーバッグ#ハバーサック#CLANE#クラネ#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#plage#RIMARK#マルタンマルジェラ#ACNE#アクネ#APC#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ユナイテッドアローズ#ドレステリア#トゥデイフル#IENA#イエナ#BEAMS#zara#MaisonMargiela#YohjiYamamoto#COMMEdesGARÇONS#コムデギャルソン#ビームスプラス#トゥモローランド#エンダースキーマ#ヴィンテージ #アウトドア#スノーピーク#ポーター #porter#アークテリクス#ミステリーランチ#マウトリーコンテーラー等好きな方にオススメです。