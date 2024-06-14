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エルメス HERMES Hロゴ マネークリップ
商品番号 J21565986603
商品名

エルメス HERMES Hロゴ マネークリップ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今ではあまり見なくなった莫大な人気モデルのエルメスマネークリップです凄く綺麗な状態です箱は無いです！値段交渉出来ますが　大幅値下げはできません
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