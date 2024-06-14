極美品✨ダンヒル PVC×レザー 本革 コインケース ロゴ 小銭入れ 黒

極美品✨dunhill ダンヒルコインケースコインパースロゴ小銭入れPVC×レザー本革ブラック黒✨️他にも素敵なお財布*鞄*革小物を出品してます❤︎お財布・バッグ・革小物❤︎一覧クリック↓↓↓✨️#mini_shop_革小物♦イギリス王室御用達ブランドとしても名高いダンヒルは、ダンディズムを追求したデザイン性の高さが魅力。財布もシンプルで使いやすく、幅広い年齢の男性におすすめです。◎コンパクトで持ち歩きやすいダンヒルのコインケースです♪◎ロゴが一目でダンヒルとわかりとても素敵で目を引きます✰⋆。:゜◎スリムでスタイリッシュなデザインですがマチがあり収納力抜群です。◎状態の良いお品をお安くしております。一点物になり、即購入OKの早い者勝ちです！ ご希望の方はお早めにどうぞ！◎丁寧に梱包し追跡付き匿名配送にて24時間以内に発送致します♪・ブランド：dunhill ダンヒル・カラー：ブラック黒・サイズ：横約9cm縦約7.5cmマチ約1.8cm・素材：PVC×レザー 本革 ・仕様：外ポケット 中コインケース×2購入元大手ブランドショップ(鑑定済み 正規品です)※画像でご確認頂けますようにわずかに保管時のクセがありますが、自宅保管、未使用に近いきれいなお品です。※きれいなお品ですが自宅保管のお品です。中古品にご理解のある方のご購入お待ちしております♪コインケースコインパースウォレットプレゼント3730-B365Yカラー...ブラック



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