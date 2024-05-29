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Tiffany ＆ Co. ナロー ワイドリング 1837リング 約19.5号
商品番号 O64544321485
商品名

Tiffany ＆ Co. ナロー ワイドリング 1837リング 約19.5号
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 6,806 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】Tiffany＆Co.【品名】ナローリング1837リングナローワイドリング【素材】シルバー925(刻印あり)【購入場所】リユースショップ(正規品、鑑定済)【サイズ実寸】リング幅約0.7cm日本サイズ19.5号相当(画像参照)【付属品】なし※箱等は付属しません。ティファニー定番人気のリング、希少な大きめサイズになります！普段19号～20号くらいのサイズの方にちょうど良いかと思います。シルバーの細かい傷がほんの少しありますが、全体的に目立った傷・汚れはありません。黒ずみやくすみはなく、輝きがあります✨️正規品ですので安心してご購入くださいませ。出品にあたり消毒、磨き上げ済です✨梱包の際は手袋を使用し、傷がつかないよう気をつけています。付属品はありません。写真には映らない程度の小傷がある場合がございます。神経質すぎる方はご遠慮ください。指輪材質···シルバーカラー···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/peroration461415.html
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