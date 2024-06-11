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VINTAGE ヴィンテージシルバー925 トライアングルデザインリング
商品番号 Y38785617939
商品名

VINTAGE ヴィンテージシルバー925 トライアングルデザインリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたシルバーリングです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ14号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）3つの3角形の中でそれぞれデザインされたリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。
http://narcologia.ru/goods/cotton840161.html
http://narcologia.ru/goods/rouge912110.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric705245.html
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