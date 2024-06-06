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【新品】 ニューエラ MLB サンディエゴ パドレス オールスター限定キャップ
商品番号 X43010819055
商品名

【新品】 ニューエラ MLB サンディエゴ パドレス オールスター限定キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年シアトルで開催されたMLBオールスター限定キャップです。今年のキャップ左のASG（AllStarGame）ロゴはシアトル周辺の山脈をイメージしたものになります。NewEraのスタイルはフロントに芯の入った9Fortyです。◇商品説明◇品名：NewEraSanDiegoPadresBrown2023MLBAll-StarGameWorkout9FORTYAdjustableHatカラー：ブラウンサイズ：フリーサイズ（調整可）*56.8cm～60.6cm,ツバの長さ約7cm,高さ約10cm◇「9FORTY」の特徴◇・浅めのクラウンとカーブしたバイザー・フロント裏の芯が美しいシルエットを常時キープ・アジャスターでサイズ調整可能（ユニセックス対応）・フラットバイザーはちょっとストリートっぽいかな？と感じる方におすすめな定番ベースボールキャップ◇発送方法◇ゆうパケットポスト専用箱（厚み3cm）での発送となります。つば/バイザー、クラウン部分を圧縮して梱包いたしますのでご理解のいただける方のみご購入ください。発送箱サンプルは画像でご確認いただけます。尚、＋200円で宅急便コンパクト（厚み5cm）での発送も可能です。ご希望の場合はコメントからお知らせください。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#パドレス#ダルビッシュ#限定キャップ#レアキャップ#オールスターカラー...ブラウン形...ベースボール
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