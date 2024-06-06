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ほぼ未使用品　サード　ネックレス
商品番号 K82463071334
商品名

ほぼ未使用品　サード　ネックレス
ブランド名 サード
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーsaadネックレス　未使用品を購入　試着程度で使用せず保管してました。ステッカーや専用袋、手提げ袋もお付けします。よろしくお願いします。
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