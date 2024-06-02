(E91313)Pt850喜平ネックレス 6面ダブル 30g超 プラチナ喜平

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商品詳細
(E91313)Pt850喜平ネックレス6面ダブル30g超ホールマーク850プラチナ喜平メンズ約30.48ｇ約50.5cm付属品なし(ケースは付きません)素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※東京都江戸川区小岩の買取店(買取ゴールドバード)にて9月13日鑑定済みPt8501g4449円30.48ｇ×4449円=135,605円
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