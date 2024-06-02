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NIKE エアマックス97
商品番号 J61224738171
商品名

NIKE エアマックス97
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

ナイキのエアマックス97になります！珍しい配色でかっこいいです！着用回数は5回程度で状態は良いです！あまり履く機会がないので出品します。よろしくお願いします！ライトブルー/ピンククォーツCQ7512-462
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