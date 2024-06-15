【商品説明】□商品名：新品 ノースフェイス MA1フリースジャケット カーキ メンズXL□カラー：カーキ□サイズ：メンズXL\"着丈68身幅54肩幅49袖丈63\"※素人採寸のため、誤差はご了承願います。状態：新品未使用★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。 プロフィール特典ありますのでぜひプロフィールをご覧いただき、コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！#ノースフェイス#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシジャケット#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE#TNF#ビッグシルエット#オーバーサイズ#90s1075



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