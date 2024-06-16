REASON コーデュロイ Corduroy セットアップ　3XL

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商品詳細
REASONBRANDREASONCLOTHINGSilverCityCorduroyColorblockedHalfZipJacket\u0026Pantsコーデュロイ セットアップハーフジップジャケット\u0026ジョガーパンツサイズ XXXLジャケット・パンツともにラッパーのt-Aceが好んで着用しているブランドです。国内で販売しているのをあまり見かけないので、他の人と被る可能性かなり低いです！新品未使用品ですが、一度人の手に渡った商品ですので、神経質な方はご遠慮ください。NEWYORKのイーストビレッジ発祥のブランド。2004年に友人同士のPhillipとJonathanが立ち上げた。NewYorkの洗練された拘りと独特のセンスが抜群なストリートブランド。高品質、少量生産を心掛けて作られるオリジナルアイテムはComplexマガジンなどの雑誌や多くのセレブアーティスト達も着用するなど、今ストリートシーンで注目を集めているブランド。411（フォーダブワン）,WOOFIN'（ウーフィン）などにも掲載歴あり。検索用↓#reasonネルシャツ ジャケット fr2fr92LRG古着 男子 女子スタジャン ボア ヴェルサーチ Versace#fnty#EPTM#ティーエース #offwhite#刺青#NewYork#NYC#hiphop
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