【カレンシルバー】指輪 リング 17号 編み目 面長 純銀 カレン族

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カレンシルバー《面長の編み目リング》【17号】で一点ものになります。------写真8に出品中のリングと共に着画を載せてます☺︎参考になれば幸いですm(__)m------※多少のサイズ調整は可能です。#yimカレンシルバーリング↑他にもいろんなリングを出品しています(˃̵ᴗ˂̵)ーーーー▶︎詳細◀︎ーーーー▷サイズ：17号(リング幅(最大値)約12mm(最小値)約5mm｜厚み約2mm｜面長約36mm×約25mm)(詳細は、画像で確認願います)▷素材：カレンシルバー▷原産国：MADEinTHAILAND▷刻印(925)：なしーーーーーーーーーーーーー⚫︎⚫︎値下げについて⚫︎⚫︎・フォロー割りをぜひご活用ください(˘͈ᵕ˘͈)詳しくはプロフィール一読願います^^*・発送方法をメルカリ便→普通郵便へ変更で、-100円値下げ致します。ぜひ、ご購入前にコメントでお知らせください。⚫︎⚫︎カレンシルバー⚫︎⚫︎タイの山岳民族「カレン族」の職人達が伝統を手作業で作り出す銀純度95%以上のシルバーアクセサリー。繊細で高級感のあるマットな質感と独特の美しい銀色をしています☺︎そして、ハンドメイドならではの素朴で不均一な風合いと温かみある輝きが魅力です。カレンシルバーシルバー純銀白銀刻印silver950silver925ハンドメイド手作業手作り伝統カレン族karen山岳民族タイチェンマイチャームパーツネックレスシルバーリングリング指輪プレゼントユニセックス17号編み目面長YIM23a-RI005