goro's 金メタル付全金ホイール付きクロス

ゴローズgoro's金メタル付全金ホイール付きクロストップ✳︎革紐とビーズはゴローズの物ではありません。■素材■シルバー×K18■サイズ■縦 約7.43cm横 約4.5cmホイール直径1.805cm■カラー■シルバー×ゴールド■コンディション■貴金属製品特有の傷、変色等ございます。商品画像をご覧頂き、よくご確認いただいたうえでご判断ください。※商品の特性上ご注文後のキャンセル、商品到着後の返品・交換は不可とさせて頂いております。原宿竹下通りにて店頭買取業務をスタートして以来18年以上の買い取り実績を持ちgoro's買取販売業界では最も古い販売店より購入しました。原○フ○ージア楽天市場店商品はかっこいいの一言ですが私には重く首コリがひどいので泣く泣く出品しました。✳︎少しでも高く買い取ってもらいたくて、高価買取店へ持っていきましたが買取基準に達しないということで買取してもらえませんでした。販売店の説明を読んでも偽物は扱っていないと記載されておりますので私は信じて着用しておりました。これらの事にご理解いただけるかたはご検討のほど宜しくお願い致します。



1105【全金ホイールクロス】原宿ＳＶ店



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