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PUMA プーマ ダウンベンチコート サッカー スポーツ M メンズ 男性 新品
商品番号 D23552952303
商品名

PUMA プーマ ダウンベンチコート サッカー スポーツ M メンズ 男性 新品
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUMA　プーマ中綿ジャケットナカワタコートフード付き定価　14,300円(税込)新品未使用。送料無料、匿名配送致します。サッカーやフットサルなどのスポーツでadidasやNIKE、umbroやATHLETAなどの防寒用の上着、羽織を探している方にお勧めです。部活の試合の時にも必須のベンチコートですが、シンプルカジュアルなので、普段使いにも♪Mサイズなので、160㎝170㎝の中学生～高校生から、大人までサイズの合う方が多いと思います。--------------------------------------------------------------サイズ:Mサイズ平置きの実寸で着丈　約102㎝横幅　約60㎝メーカー記載のサイズも写真内に載せているので参考にしてください。シンプルかつベーシックなスタイルの中綿ジャケット。袖の切り替えがポイントの一着です。部活や試合などのスポーツシーンからタウンユースまで幅広く活躍します。■ブランド：PUMAプーマ■性別：メンズ■素材：本体/中綿：ポリエステル100％裏地：ナイロン100％---------------------------------------------------------------単品でのお値下げはご対応できませんが、他の商品と同梱で送料が安くなる場合は、送料分お値引きさせて頂きます。#MOMOzaiko同梱歓迎よろしくお願い致します(^_^)カラー...ブラック
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