【A.A.R Yohji Yamamoto】ラムレザーパンツ A-525

ご覧いただきありがとうございます！即購入大歓迎です！！フォロワー様限定のお値引きもしておりますので、是非ご検討くださいませ！○ブランド：ヨウジヤマモト○状態：右膝小さい汚れあり○実寸：ウェスト:72cm/股上:25cm/わたり幅:24/股下:84cm/裾幅:19cm【商品説明】A.A.Rヨウジヤマモトのラムレザーパンツです。きめが細かく上質なラムレザーで、肌触りの良いアイテムです。やや細身のシルエットでスタイルよく履いていただけます。レザー特有の経年変化でアジが出ており、ヴィンテージ好きの方には大変おすすめなディティールに仕上がっています。写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇フォロワー様お値引きフォロー割り引きご希望の際は、ご購入前にコメント欄から購入前に、コメントをお願いいたします(^-^)◆2000円未満→200円引き◆2000円〜4999円→300円引き◆5000円〜9999円→500円引き◆10000円以上→700円引きさらにまとめ買いによるお値引きもいたしますので、是非ご相談くださいませm(__)m◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



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