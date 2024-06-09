ワニ皮二つ折りウォレット　ブラウン　バイカー

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ご覧頂きありがとうございます。ブランド不明、二つ折りのワニ皮財布です。以前知り合いに譲って頂きました。元々留め具が付いていたデザインだと思われますが、その方は外して使っていたようです。よく見ると外した跡があります。穴があった所は自分で加工して塞ぎました。穴も留め具の跡も、全く目立ちません。中はとても柔らかく、小銭入れもガバッと開いて使い勝手の良い財布です。使用感はありますが、まだまだカッコよく使って頂けると思います。気に入った方どうぞ。タテ約9.5㎝、ヨコ約15㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。気になる所のある方はお気軽にご質問どうぞ。中古品ということをご理解頂き、納得の上でご購入をお願いします。他にも色々出品しています。よかったらこちらもご覧下さい！#メンズぐーがい☆小物#メンズぐーがい☆ALLバイクバイカーハーレースケボービンテージヘルメットレーディスキッズ古着ヴィンテージ希少プリント財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革