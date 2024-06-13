MONCLER Tシャツ

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商品詳細
【状熊】目立つ汚れ、服のヨレやプリント割れも無く状態は悪くないと思います【カラー】白【素材】コットン【サイズ】S肩幅：42cm身幅：46cm総丈：63cm中古品ですのでご理解のある方よろしくお願いします。
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