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ACDC 1991年 ビンテージ バンドTシャツ
商品番号 B58932718565
商品名

ACDC 1991年 ビンテージ バンドTシャツ
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エーシーディーシーのヴィンテージロックTシャツです。1991年コピーライト入の当時物です。ボディはフルーツオブザルーム肩幅約38センチ、身幅約44センチ、着丈約65センチです。多少色あせあります。使用感ございます。
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