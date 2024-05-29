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- ACDC 1991年 ビンテージ バンドTシャツ
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商品詳細
エーシーディーシーのヴィンテージロックTシャツです。1991年コピーライト入の当時物です。ボディはフルーツオブザルーム肩幅約38センチ、身幅約44センチ、着丈約65センチです。多少色あせあります。使用感ございます。
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