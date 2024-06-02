二つ折り財布 牛革 ブラック/ブルー

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革【商品の説明】2つ折り財布ブラック/ブルーカードケース15枚小銭入れあり【商品の状態】使用状況：やや傷・汚れはあります。【注意事項】イメージと違う、必要でなくなった等、お客様都合のキャンセル・返品は一切お受けしておりません。中古品ですので、特性上キズ、汚れ等がある場合があります。他モールでも併売しておりますので、品切れになる可能性がございます。【商品の発送】商品の発送は基本、平日になりますので、予めご了承ください。休祭日を希望される方はご相談ください。不明点はご質問ください。



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