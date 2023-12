【国内未発売】NEW ERA NY メッツ キャップ 9FORTY #1

⚠要確認⚠※ご希望の方は必ず事前にコメントからご連絡をお願いします!!■在庫について※在庫状況は日々変動しております。ご注文前に必ず【在庫の確認】をお願いいたします。■サイズについて※日本サイズは実寸ではなくメーカー引用サイズです。※ブランドや商品によって実際のサイズと異なる場合がございますので、目安としてご活用ください。※着用感には個人差がありますので、多少の誤差はご了承ください。■説明【MLB公式日本未発売NewEraニューエラ】ニューヨーク・メッツNewYorkMets25THANNIVERSARYBLACKGOLDEDITIONA-FRAMESnapback9FORTYBlackMLB公式限定品です。海外モデルのニューエラキャップです。※日本では販売されておりません。!!!!!限定・早い者勝ちです!!!!!★★★直営店、正規代理店、正規品取扱店からの買い付け【関税負担なし・送料無料・安心の国内発送】★★★定番カラー以外で人と被りたくないデザインが欲しいという方にはおすすめのベースボールキャップです!■仕様ブランド:NewEraモデル:9FORTYカラー:ブラック■注意点・商品は生産時期によってデザインやサイズに差が生じる場合がございます。・商品はモニターの影響で色の変化が感じられる場合がございます。■■■必ずご一読ください■■■※※個人の都合上、帰国後の発送となります。発送の目途は11月中旬~下旬くらいになります。あくまで目安となりますので、ご了承の上ご購入お願いいたします。※※発送までにお時間をいただいております。予め了承の上、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。※掲載内容をご一読の上、ご購入をお願いいたします。※トラブルの元となりますのでご質問などは事前にお願いいたします。※お互いマナーを持って気持ちの良いお取引ができればと思っておりますので、大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。節度のある範囲で交渉は可能ですので、コメントからお願いいたします。#mlb#メジャーリーグ#メッツ#newera#ニューエラ#9forty#海外限定#国内未発売#限定カラー...ブラック形...ベースボール



