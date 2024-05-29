激レア　STUSSY Sロゴ　ベースボールキャップ

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現在高騰中のSロゴベースボールキャップです。多少使用感ございますが全然気にせず着用できると思います。シールが少し剥がれかけていますが、気になる方は購入後貼り直しても良いと思います。その他気になる方はコメントお願いします。