ビアベリー バッチバッグ　ブラック

ビアベリーハッチバックのブラックです。使用目的で購入しましたが、購入してすぐのタイミングで財布をプレゼントでいただいたのでこちらの商品を出品致します。新品未使用未開封です。（商品写真を撮るために1度だけ開封）※トラブル防止のため購入後の返金、返品などは一切お断りしております。ご了承下さい。即購入OK！気になることあればコメント下さい！その他取引に関する事はプロフをご覧下さい。



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