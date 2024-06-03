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新品未使用 エルメス カルヴィデュオ ミニ財布 黒 シェーヴル・シャムキラ
商品番号 U49985427319
商品名

新品未使用 エルメス カルヴィデュオ ミニ財布 黒 シェーヴル・シャムキラ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 37,986 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤︎ご覧いただきありがとうございます❤︎エルメスのミニ財布《カルヴィ・デュオ》です。素材はシェーヴル・シャムキラ、カラーは黒いずれもインドを産地とする「シェーヴル」ラインと同じく、極めて優雅なレザー。微細できめ細かなグレインは、非常に光沢があります。ヒンディー語で輝きを意味する「Chamkila」という名が示すように、光沢の美しいレザーです。24時間以内発送でお届けしております！❤︎お品物❤︎ブランド:エルメス商品名:ミニ財布《カルヴィ・デュオ》素材:シェーヴル・シャムキラカラー:黒フランス製付属品:お箱、おリボン都内のエルメスブティックで購入しました。❤︎発送についてメルカリ便で発送予定です。基本的に24時間以内に発送予定です。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
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