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Chrome hearts クロムハーツ 刺繍 キャップ 黑
商品番号 K17654099778
商品名

Chrome hearts クロムハーツ 刺繍 キャップ 黑
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用。サイズ調節可能（53～60表記）素材コットン65％ポリエステル35％カラー:黒状態：写真すべて実物になります海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。
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