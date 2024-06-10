パタゴニア p6ロゴ キャップ

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パタゴニアp6ロゴキャップ数年前に公式オンラインショップで購入試着のみでクローゼットに眠っていたため出品しています。数年前に発売されて以来再販のない珍しいカラーです。秋冬におすすめの落ち着いたカラーです。カラー：ケルプタン(ベージュ)お値下げ不可かなりの美品です。