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STUSSY (ステューシー)レオパード大判ストールマフラー
商品番号 U38561714761
商品名

STUSSY (ステューシー)レオパード大判ストールマフラー
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品概要・STUSSYDoubleFacedLeopardBlanket・表レオパード、裏がモノトーンのリバーシブル・サイズ180×51◾️商品状態・着用10回程度・クリーニング済み・目立ったダメージはございません※used品である点ご了承の上でご購入お願い申し上げます。
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