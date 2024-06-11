STUSSY (ステューシー)レオパード大判ストールマフラー

◾️商品概要・STUSSYDoubleFacedLeopardBlanket・表レオパード、裏がモノトーンのリバーシブル・サイズ180×51◾️商品状態・着用10回程度・クリーニング済み・目立ったダメージはございません※used品である点ご了承の上でご購入お願い申し上げます。



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