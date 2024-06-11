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CYPRISベルトです。番号は0975です。使わないので出品いたします。自宅保管ですので多少の傷、すれなどが気になる方は、おすすめできません。ご了承下さい。素材...牛革ベルト#メンズ#ビジネス#ブランド#ギフト#彼氏#誕生日#キプリスカラー···ブラック