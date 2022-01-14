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❗️新品未使用　ニューエラ　NEW ERA SAN DIEGO PADRES❗️
商品番号 R30851953729
商品名

❗️新品未使用　ニューエラ　NEW ERA SAN DIEGO PADRES❗️
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,071 円
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商品詳細

新品未使用で御座います。梱包の際には一度開封致しますのでご了承いただければと思います。[SIZE]●7(55.8cm)SANDIEGOPADRES59FIFTYFITTEDCAP(40THANNIVERSARYCUSTOMSIDEPATCH/GREYUNDERVISOR/SANDBRIGHTORANGE)形···ベースボールカラー···ベージュ#ニューエラ#NEWERA#ニューヨークヤンキース#ベースボールキャップ
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