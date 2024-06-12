ファットランクTシャツ

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商品詳細
2023年モデルサイズ Mカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）新品未使用【SIZE】着丈(cm)S/63.0M/68.0L/72.0XL/75.02XL/80.0身幅(cm)S/47.0M/52.0L/55.0XL/60.02XL/65.0肩幅(cm)S/42.0M/46.0L/50.0XL/55.02XL/59.0袖丈(cm)S/18.0M/22.0L/22.0XL/23.02XL/25.0カラーブラック袖丈...半袖#phatrnk#萩原京平#ファットランク
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