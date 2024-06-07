Plumbing inc. キャップ 5パネル ヴィンテージ 企業 トラッカー

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●色：ネイビー●●頭周：52-58cm クラウン：深め※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●生産国：韓国製●素材：ポリエステル●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。古着ビンテージ帽子アメカジ配管業者プリントカラー...ブルー形...ベースボール050MA557