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【美品】coach(コーチ) メンズ　ベルト　リバーシブル
商品番号 X17793924941
商品名

【美品】coach(コーチ) メンズ　ベルト　リバーシブル
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！coach(コーチ)のリバーシブルベルトになります。一度使用し、自宅にて保管しておりました。目立った傷や汚れ等、見られません。ベルトカットも可能です。中古品となりますので、ご理解のある方の購入をお願いします。※箱、付属品はございません。・カラー：ブラック×ブラウン・サイズ：バックル：約横7cm×縦5.4cmベルト幅：約3.7cm、対応サイズ：106.5-116.5cm、ピッチ幅：2.5cm・重量：約200g・素材：レザー
http://narcologia.ru/goods/smear454304.html
http://narcologia.ru/goods/seamless450229.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement602399.html
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