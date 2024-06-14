新品未開封♡ ネクタイ 3本セット＆チーフ ギフトボックス付き メンズ

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数ある中からご覧いただきありがとうございますm(__\"m)ネクタイ3本セット＆チーフギフトボックス付き です！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー他にも多数商品取り揃えております。おまとめ買いがお得なのでご覧ください♪⇒⇒ #まつりの商品一覧そのほかのアイテムはこちら⇩ #まつりのファッション一覧 #まつりのメンズ一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー✅セット内容ネクタイ×3本+チーフ×3枚+専用ボックス×1✅メイン素材縦糸にシルク100％横糸にポリエステル100%✅説明様々なスタイルになじみやすいネクタイシルクは結びやすく光沢もある、締め心地と肌触りは最高で、ポリエステルは耐久性があり、強度にも優れ、二つの糸の組み合わせで形崩れにくく、しかも洗ってお手入れをする事が出来る、クリーニング出さなくて済む。3cm角の間に糸を1200本程度使用することで、厚みのある芯地が、張りを感じられ、結び目は緩めにくいため、美しい結び目を長時間キープできる。シルクの質感を最大限に引き出すことで、上品な光沢を生み出す。光の当たり具合によりツヤの感じ方が異なる。派手すぎずセンスある3柄、季節や年代を問わずご使用いただける、飽きの来ないベーシックデザインを取り揃えました。専用ボックスにお入れしてご発送いたしますので、誕生日や入学、卒業、ご入社のお祝い、父の日、バレンタイン、クリスマスなど、ご家族、ご友人へのプレゼントとしてもお贈りいただけます。#ネクタイ#専用ボックス#メンズ#贈り物#誕生日#入学#卒業#ご入社#父の日#プレゼント