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メゾンマルジェラ 二つ折り財布 4ステッチ ブルー
商品番号 F78361238260
商品名

メゾンマルジェラ 二つ折り財布 4ステッチ ブルー
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 11,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。他の財布を購入してしまったため出品致します。MaisonMargielaバイフォールドポッパーウォレットです。マルジェラのシグネチャーである白い４ステッチがアクセントになった、アイコニックなお財布。購入後ほとんど使用していないため汚れ、傷などはなくとても綺麗な状態です！ですがあくまで中古品のため、神経質な方のご購入はお控えください。財布形...二つ折り
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