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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。他の財布を購入してしまったため出品致します。MaisonMargielaバイフォールドポッパーウォレットです。マルジェラのシグネチャーである白い４ステッチがアクセントになった、アイコニックなお財布。購入後ほとんど使用していないため汚れ、傷などはなくとても綺麗な状態です！ですがあくまで中古品のため、神経質な方のご購入はお控えください。財布形...二つ折り
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MAISON MARGIELA メゾンマルジェラ 二つ折り財布 SA1UI0021 4ステッチ グレインレザー 長財布 ライトブルー系 SIZE:UNI
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メゾンマルジェラ 二つ折り財布 4ステッチ ブルー - 折り財布
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