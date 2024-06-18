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サンローラン　バレット　ブラス　ベルト　真鍮
商品番号 W86027051159
商品名

サンローラン　バレット　ブラス　ベルト　真鍮
ブランド名 イヴサンローランリヴゴーシュ
特別価格 税込 22,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イヴサンローランの真鍮製バレットベルトです。15年近く前に税抜15万円で購入したものです。真鍮の特性上経年により変色しておりますが、それは味として見ていただければ幸いです。博多の直営店に取り寄せて頂いた物で、世に出ている数も相当少なく超希少な品だと思います。私の洋服の趣味が変わってしまったので、10年以上クローゼットにしまってありましたが、本物の真鍮だけに腰に巻いて頂くと重厚感があり相当かっこいいです。
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